فتح المنطقة الخضراء في بغداد بعد استقرار الأوضاع

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، بفتح المنطقة الخضراء في بغداد بعد استقرار الأوضاع الامنية في العراق.



وكان تم إغلاق المنطقة الخضراء خلال الفترة الماضية، حيث شهدت العراق وتحديدا بغداد عددا من المظاهرات التي تطالب بالحياة الأفضل والعدالة واستقرار الاوضاع الاقتصادية، بينما أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس، بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر العراقية لاستخدام الجيش العنف المفرط ضد المتظاهرين فيما يتم التحقيق مع الضباط ممن استخدموا العنف ضد المتظاهرين.