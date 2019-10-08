البرتغال تبدأ مشاورات حزبية لتشكيل حكومة بعد فوز الاشتراكيين بالانتخابات

يبدأ الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في إجراء مشاورات إلزامية مع رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري.



ومن مسؤولية ريبيلو دي سوزا، كرئيس للدولة، تكليف رئيس حزب ما بتشكيل الحكومة.



ومع ذلك، فمن المرجح تقريبا أن يكلف زعيم الحزب الاشتراكي رئيس الوزراء الحالي، أنطونيو كوستا، بتشكيل حكومة للأعوام الأربعة القادمة.



وفاز الحزب الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط في الانتخابات التي جرت الأحد بـ 6ر36% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على الحزب الاجتماعي الديمقراطي "بي إس دي" المعارض الذي حصل على 28% من الأصوات.



لكن الاشتراكيين لا يزال تنقصهم عشرة مقاعد على تحقيق أغلبية مطلقة، ما يعني أنهم سيكونون بحاجة إلى الاعتماد على دعم أحزاب أخرى لتمرير التشريعات.



وكان كوستا قد ترأس حكومة أقلية منذ خريف عام 2015، وخلال الفترة التشريعية المنتهية، كان يحظى بدعم الكتلة اليسارية الماركسية، وتحالف الخضر والشيوعيين، دون تشكيل ائتلاف رسمي معهم.