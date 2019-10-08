رئيسة هونج كونج التنفيذية: نستطيع التعامل مع المظاهرات دون تدخل الصين

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إن حكومتها تستطيع التعامل مع المظاهرات وأعمال العنف المتنامية بدون تدخل الصين، إلا أنها لم تستبعد السعي لطلب مساعدة بكين أو تفعيل إجراءات طوارئ أخرى.



وقالت كاري لام، للصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء: "لا زلت أشعر بقوة أنه ينبغي أن نجد الحل بأنفسنا"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت: "هذا أيضًا هو موقف الحكومة المركزية بأنه ينبغي على هونج كونج أن تتعامل مع المشكلة بنفسها، لكن إذا أصبح الوضع سيئًا للغاية، فإنه لا ينبغي حينئذ استبعاد أي خيار".



وأوضحت "لام"، أن زيارتها إلى بكين للمشاركة في احتفالات الصين باليوم الوطني في أول أكتوبر، كانت قصيرة ولم تشمل أي اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة المركزية.



وأدانت "لام" عنف المتظاهرين والهجمات على الشركات بعدما قام متظاهرون بتخريب محال تجارية وتعطيل نظام النقل في المدينة، قائلة: "إن هذا النوع من العنف أصبح لا حدود له وفوضى تشكل انتهاكًا للقانون"، متعهدة بأن تستخدم حكومتها كل جهودها لوقف أعمال العنف.