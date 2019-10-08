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عالم

أمريكا واليابان يوقعان اتفاقا تجاريا محدودا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، اليوم الثلاثاء، اتفاقا تجاريا يركز خصوصًا على الزراعة.

ورحّب ترامب الذي كان محاطًا بممثّلين عن القطاع الزراعي بـ"انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأمريكيّين"، قائلًا: "وهذا أمر مهمّ جدًا بالنسبة إليّ" أيضا.

وترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فشِل في إحراز تقدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين.

وتحمّل المزارعون الأمريكيّون وزر انتقام بكين التي فرضت رسومًا على المنتجات الزراعيّة الأمريكيّة، في حين تمّ توقيع اتّفاق بين اليابان والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.

ووفقًا لشروط الاتّفاق التجاري الأمريكي الياباني، والتي كان تمّ الإعلان عنها في 25 سبتمبر خلال اجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستُخفّض اليابان الرسوم الجمركيّة على ما تبلغ قيمته حوالى 7 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

في المقابل، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.

ويُعتبر قطاع السيارات القضية الأكثر حساسيّةً بالنسبة إلى اليابانيّين. وكان ترامب هدّد في وقت سابق بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 25% على السيّارات اليابانيّة، ما قد يُضعف اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتّفاق التجاري، إنّه اتفق مع ترامب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة.

ويرتبط آبي وترامب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأمريكي اعتبر مرارًا أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان.

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