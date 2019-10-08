اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل فى الفيزياء

من المقرر أن تعلن الأكاديمية السويدية الملكية، اليوم الثلاثاء، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، ثاني الجوائز السنوية التي سيجرى الإعلان عنها الأسبوع الجاري.



وتقاسم جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي ثلاثة علماء، هم الأمريكي آرثر أشكين، والفرنسي جيرار مورو، والكندية دونا ستريكلاند، وذلك عن اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر.



وسيجري الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجالات الكيمياء والسلام والآداب في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذكرت الأكاديمية السويدية أن الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد سيجري في الأسبوع المقبل.



وفيما عدا جائزة نوبل في الاقتصاد، فإن جوائز نوبل الأخرى تمنح وفقًا لوصية رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل (1896-1833) مخترع الديناميت،

ويتم تسليم الجوائز للفائزين سنويًا في العاشر من ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 مليون كرون سويدي (908 ألف دولار).