"الاتحاد الأوروبى" يدعو لتسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية

دعا مؤتمر الاتحاد الأوروبي البرلماني بشأن تغير المناخ، اليوم الثلاثاء، القيادة الجديدة للكتلة إلى تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية.



وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، أن معظم الوفود دعت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي الجديدين إلى تسريع مستوى طموحات الاتحاد الأوروبي بتحييد الكربون، وشددت على ضرورة إشراك المجتمع بأكمله في عملية انتقالية مجدية اقتصاديًا وعادلة اجتماعيًا باتجاه هذا الهدف.



كما أكد البيان مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بأهداف اتفاق باريس، وشدد على الحاجة الملحة للحد من الاحترار العالمي ليكون 1.5 درجة على النحو الذي أوصت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.



وقالت رئيسة اللجنة الكبرى بالبرلمان الفنلندي ساتو هاسي، في مؤتمر صحفي، إن مهمة برلمانات الدول الأعضاء هي صياغة قواعد للسوق المالية لتسهيل الاستثمار الأخضر.