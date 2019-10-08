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عالم

اعتقال نحو 300 شخص فى أول أيام احتجاجات بوسط لندن

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقل نحو 300 شخص، اليوم الثلاثاء، في وسط لندن في اليوم الأول لحملة احتجاجات واسعة تقودها حركة "تمرد ضد الانقراض"، التي تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لقضية تغير المناخ.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على 280 شخصا حتى الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي. وقالت حركة "تمرد ضد الانقراض" والمعروفة اختصارا بـ"أكس آر" إن الاحتجاجات الحاشدة ستستمر لمدة أسبوعين.

ونزل المحتجون إلى الشوارع في العاصمة البريطانية صباح الاثنين في إطار "تمرد دولي" جديد.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شرطة لندن على إنفاذ "القانون بالكامل" ضد هذه المجموعة من المتظاهرين البيئيين.

وقالت الحركة إن الشرطة اعتقلت عاملة اجتماعية متقاعدة من أوكسفورد يبلغ عمرها 81 سنة وتدعى سارة لاسينبي.

وكانت الحركة قد تعهدت بإغلاق "كل الطرق" المؤدية إلى وستمنستر، وسط لندن، كجزء من حملة عالمية لتسليط الضوء على قضايا تغير المناخ.

كما نظم النشطاء احتجاجات في مدن مثل برلين وأمستردام وسيدني.

ونجح النشطاء البيئيون في إغلاق جسر لامبيث ومركز للتسوق وخططوا لإغلاق مواقع رئيسية أخرى في وسط لندن، بما في ذلك جسر وستمنستر بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات أمام الدوائر الحكومية.

وقالت الحركة إن الاحتجاجات ستزيد خمس مرات عن التظاهرات التي تسببت في توقف أجزاء من لندن في أبريل.

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