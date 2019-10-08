مبعوث صينى يدعو إلى دفع مبادرة الحزام والطريق

دعا مبعوث صيني، اليوم الثلاثاء، إلى دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية بشكل مشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال وو هاي تاو، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، "علينا أن ندفع معا بناء الحزام والطريق (المبادرة) لتحقيق تنمية عالية الجودة".



وقال في اجتماع للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والمالية، إن مبادرة الحزام والطريق تركز على التنمية، وتشدد على مبدأ التشاور المكثف، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتسعى إلى تعاون مفتوح وأخضر ونظيف، وتلتزم بالتعاون رفيع المستوى لتحسين حياة الناس وتعزيز التنمية المستدامة.



وخلال السنوات الست الماضية منذ إطلاق المبادرة، وقعت الصين أكثر من 190 وثيقة تعاون في إطار المبادرة مع أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية، وأنشأت بشكل مشترك 82 مجمعا للتعاون في الخارج مع البلدان المشاركة، مما خلق أكثر من 300 ألف وظيفة على المستوى المحلي.



وفي إبريل الماضي، أصدر منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي قائمة بـ283 نتيجة ملموسة. وأضاف وو أن الشركات المشاركة وقعت اتفاقيات تعاونية بأكثر من 64 مليار دولار أمريكي.



وقال وو إن مبادرة الحزام والطريق تتفق تماما مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة وستساعد على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.



وطالب ببذل جهود للتوصل إلى توافق عالمي في الآراء والتعامل مع قضية التنمية كأولوية، مشددا على المجتمع الدولي أن يعجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن يضع القضايا الإنمائية في قلب الإطار العالمي للسياسة الكلية، داعيا الدول إلى دمج أجندة 2030 في استراتيجياتها الإنمائية على المدين المتوسط والطويل في ضوء ظروفها الوطنية ومراحلها التنموية.



وقال وو إن الفقر هو أكبر تحد يواجه تنفيذ أجندة 2030. ولذلك ينبغي أن يتم التعامل مع تخفيف الفقر كأولوية عليا. "وفي الوقت نفسه، ينبغي أن نركز على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسبل عيش الناس من أجل مواصلة تحسين رفاههم".



وطالب وو بتعاون مربح للجميع وإقامة شراكات عالمية أقوى من أجل التنمية. وقال إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن ينشئ نمطا جديدا من العلاقات الدولية تقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المتكافئ الكسب. ويتعين أن نحمي هيكل التعاون الدولي بالتعاون بين الشمال والجنوب بوصفه القناة الرئيسية المكملة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب".



ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها الرسمية في مجال المساعدة الإنمائية، وأن تزيد المدخلات، وأن تساعد البلدان النامية على تحسين قدراتها ومستوياتها الإنمائية وفقا لاحتياجاتها. ويتعين على البلدان النامية أن تقيم قدرا أكبر من التضامن، وأن تسعي إلى مزيد من القوة من خلال الاتحاد، وأن تعمق التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويتعين على نظام الأمم المتحدة الإنمائي أن يدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أجندة 2030 بشكل أفضل.



ودعا وو إلى النهوض بالإدارة الاقتصادية العالمية وتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية.



وقال إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتمسك بقوة بالتعددية والنظام التجاري متعدد الأطراف، وأن يعارض جميع أشكال الحمائية والأحادية، وأن يبني بنشاط اقتصادا عالميا منفتحا، وأن يساعد البلدان النامية على الاندماج بشكل أفضل في السلسلة العالمية للصناعة والإمداد.



وأكد وو ضرورة مراعاة شواغل الدول النامية وتعزيز تمثيلها وصوتها في الحوكمة الاقتصادية العالمية.