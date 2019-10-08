كوريا الجنوبية وكولومبيا يتفقان على توسيع العلاقات الاقتصادية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، موافقة بلادها وكولومبيا على توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما عن طريق الاستفادة بشكل أفضل من اتفاقية التجارة الحرة بينهما.



وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي سونج يون-مو - خلال اجتماعه مع نظيره الكولومبي خوسيه مانويل، وفقا لما أوردته كالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ازداد منذ إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما في 2016 حيث نمت صادرات كوريا لكولومبيا في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.



وأعرب مو عن أمله في استمرار سعيهما لتحقيق نمو اقتصادي مشترك بين البلدين بالاعتماد على الخلفية التقنية العالية للشركات الكورية.



ووفقا لما ذكرته الوزارة، تعتبر قطع غيار الهواتف المحمولة والسيارات من أهم البضائع التي تصدرها كوريا إلى كولومبيا وتستورد منها الفحم والنفط والبن.



وكانت كولومبيا قد دعمت كوريا الجنوبية لتصبح عضوا في تحالف المحيط الهادي الذي يضم المكسيك، بيرو، كولومبيا وتشيلي كأعضاء أساسيين، والتحاق كوريا بهذا التحالف يعني أنها قد تتمكن من عقد اتفاقية التجارة الحرة مع هذه البلاد كذلك.