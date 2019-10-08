الرئيس الألمانى يدعم انضمام جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبى

صرح الرئيس الألماني الزائر فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.



وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، أكد شتاينماير على العلاقات الودية والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن جورجيا يمكنها دائما الاعتماد على الدعم السياسي الألماني.



وقال شتاينماير إن "ألمانيا دعمت دائما جورجيا على طول الطريق والتكامل الأوروبي الأطلسي".



في الوقت نفسه، لفت شتاينماير إلى أن جورجيا أصبحت "تحظى بشعبية متزايدة" بين السياح الألمان، مع كتابة المجلات الألمانية بشكل متكرر مقالات عن المناطق الجورجية مثل سفانيتي وكاخيتي.



من جانبها، أكدت زورابيشفيلي على الموقف الثابت الذي تحتفظ به جورجيا إزاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.



ووصل شتاينماير إلى تبليسي في 6 أكتوبر في زيارة تستغرق 3 أيام لجورجيا.