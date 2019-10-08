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اقتصاد

مصر تستضيف اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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ستضيف مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للدورة في إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ البرامج والقرارات التي تتبناها أجهزة الاتحاد الأفريقي ومتابعتها وتقييمها، وكذلك ضمان تنسيق تلك المشاريع والبرامج وتوافقها.

وتشارك مصر بشكل فعال في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، حيث تترأس مصر الدورة الحالية للاتحاد، وقدمت رؤية واضحة لتطوير التعاون بين دول القارة، منها إنشاء سوق إفريقية مشتركة، والتعاون بشأن التواصل الرقمي بين الدول.

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