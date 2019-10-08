بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى زوج وزوجته وطفلتهما مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم "٣٩٤١ ن ود" مع أخرى نقل 5769 ور ج مما أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة والذى وجه بسرعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.



وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة من أسرة واحدة، وهم: أحمد حمدي عبدالله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، ٣٥ سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.