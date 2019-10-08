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اقتصاد

"أفايا العالمية" تشيد برؤية مصر للتحول الرقمى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
جريدة الدستور
دبي - طارق عتمان
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قال نضال أبو لطيف، رئيس شركة أفايا العالمية، أن الحكومة المصرية خصصت ٧.٨ مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة، مما يؤكد رؤية مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي والخدمات الإلكترونية، مشيدًا بدور القيادة السياسية في مصر وإصرارها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أبو لطيف، أن الحكومة المصرية تخطط لتحويل مصر لدولة رقمية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بمشروع ميكنة بورسعيد كأول محافظة رقمية في مصر، وتقديم نحو ١٧٤ خدمة حكومية إلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس أفايا العالمية، في تصريحات خاصة لـ "الدستور "، خلال فعاليات مؤتمر جيتكس دبي ٢٠١٩، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٦-١٠ أكتوبر الجاري، إلى أن الشركة العالمية أفايا تقوم بشراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية في بعض المشروعات الكبيرة، علي رأسها العاصمة الإدارية، ومشروع محور قناة السويس، حيث تقدم الشركة الحلول الرقمية الحديثة للمشروعات التي تقوم بها الدولة حاليًا.

وقال أبو لطيف، أن شركة العاصمة الإدارية تجري مناقصة عالمية على لإنشاء شبكة موحدة رقمية داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتنافس شركة أفايا على هذا المشروع القومي، والذي سيشمل إنشاء نظام إلكتروني تشاركي موحد لإدارة دولاب عمل الحكومة.

وأوضح أن أفايا ستشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي "كايرو أي سي تي ٢٠١٩" من خلال جناح كبير لعرض التطبيقات والحلول الرقمية المختلفة، وعلي رأسها حلول تعمل بالجيل الخام،س وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

وفي هذا السياق، وقعت شركة أفايا اتفاقيتين خلال فعاليات جيتكس دبي الأولي مع مركز محمد بن راشد بهدف إطلاق خدمات رقمية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة التواصل مع عائلاتهم بمساعدة الـ 5G.

في حين أبرمت الاتفاقية الثانية مع شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لتوفير الحلول المبتكرة لمنصة التواصل الموحد IX Contact Center، بهدف دعم التواصل بين فريق العمل، وتطوير خدمات مركز "omnichannel" للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الشركة كمزود رائد لخدمات التعهيد للأعمال التجارية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التحول الرقمي في مصر، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستعانة بخدمات التعهيد للعمليات الرئيسية، وتحقيق زيادة في توسع الشركة عالميًا من خلال توفير خدمات تتمتع بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة، كما تتيح منصة التواصل الموحد IX Contact Center الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تعَزز كفاءة الموظفين، والخدمات الذاتية ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، حيث أنها قائمة على منصات مفتوحة.

وشهدت راية نموًا في عملها من خلال التعاون مع أفايا على مدار الــ18 عامًا الماضية، وتركز شركة راية على ثلاثة محاور في تعزيز مراكز الاتصال الخاصة بها، وهي "تجارب العملاء، والتوسع، وتمكين التحول الرقمي"، ولذا هناك على الاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها أﭬايا لتعزيز الأعمال وزيادة الإنتاجية وكفاءة الموظفين وتحقيق تجارب استثنائية للعملاء.

ويعكس هذا التعاون ثقة الشركتين في الحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها أﭬايا، ويؤكد على أهمية السوق المصري لنمو وازدهار أعمال الشركة وحرصها المتواصل على دعم التحول الرقمي في مصر، من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وإطلاق تدريب متخصص لعملائنا في مصر بالقطاع.

وتتمتع شركة راية بفريق عمل يضم أكثر من 7.000 متخصص من ذوى الكفاءات، وتتضمن قاعدة عملاء شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات للشركة العالمية المدرجة في قائمة فورتشن 100 والعاملة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وتقدم الشركة خدمات مراكز اتصال، وخدمات المكتب الخلفي، والخدمات المهنية، وخدمات إدارة قنوات البيع داخليًا، والخدمات الرقمية للعملاء محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوفر لعملائها خدماتها الاحترافية مع أكثر من 25 لغة مختلفة من خلال 10 مراكز تقع في مصر، وبولندا، والإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته، قال أحمد فايد، المدير الإقليمى لــ "أﭬايا- مصر وليبيا": "تلتزم كل من أفايا وشركة راية بتقديم تجارب عملاء مبتكرة لا مثيل لها، والآن مع حلول التواصل الموحد الجديدة يمكن للشركة تقديم خدمات رقمية رائدة غير مسبوقة لعملائها تساعد على تلبية متطلباتهم، ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الشركة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات القادمة".

وتحرص راية على اعتماد أحدث التقنيات في مراكز الاتصال لارتقاء بمستوى الخدمات، وتقديم أفضل تجارب للعملاء وتوفير التكاليف، كما تسعى الشركة إلى زيادة فريق عملها بأكثر من 1000 موظف سنويًا، لتلبية متطلبات عملائنا من خلال الوسائل المناسبة لهم سواء عبر الرسائل، البريد الإلكتروني أو الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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