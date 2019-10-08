اعترافات 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

اعترف 3 متهمين أمام نيابة الشئون المالية والتجارية بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، وأقروا باستخدامهم أنشطة إجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الغير مشروعة المشار إليها.



وأكد المتهمون استخدامهم عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات وسيارات وشركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.