الشرقية للفنون الشعبية تتألق ببانوراما حرب أكتوبر (صور)

عرضت فرقة الشرقية للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتميزة من خلال مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة هيئة البحوث العسكرية ذكرى النصر فى حرب السادس من أكتوبر فى المعرض السنوى الثانى عشر بعنوان "ذاكرة أكتوبر" والذى يستمر حتى 10 أكتوبر الحالى.



قدمت الفرقة رقصاتها التي تعبر عن الطابع الفلكلوري لعادات وتقاليد الشعب الشرقاوي خاصة والمصرى عامة ومنها "الفرح الشرقاوى، السقايين، الحوايا، كف العرب، التحميلة، التنورة"، واختتمت عروضها بتابلوه "الحصان" الذى يظهر كيفية تعليم الخيل الرقص والخطوة والبخترة والجلوس والنوم والقيام والحركات المختلفة للأرجل والرأس للوصول لمستوى عالى من التربية والتدريب على أنغام المزمار والطبل كما تظهر مدى استجابة الخيل لتعليمات المدرب.



جدير بالذكر أن الفرقة شاركت فى العديد من المحافل الدولية والمحلية منها مهرجان ديجون بفرنسا وفازت الفرقة على الميدالية الفضية، مهرجان كاتوفيتسا بدولة بولندا، مهرجان بورصا الشهير وسامسون بدولة تركيا، مهرجان دبلن بدولة ايرلندا، مهرجان سامثون وبلنجهام بدولة انجلترا، مهرجان الأزياء بدولة العراق، مهرجان جانا بفرنسا، مهرجان جراند موتيه بفرنسا، مهرجان نجمة بدولة الجزائر "المنتدى الدولى للصداقة".