حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



-الحمل:

مهنيًا: يطمئن القلب لجهة عمل أو دراسة وتظهر انفتاحًا على مختلف الآراء وانسجامًا مع التنوع والتجديد.

عاطفيًا: يرافقك مناخ عاطفي ممتاز ورائع شرط التحكم في العواطف والانفعالات القوية،. وتتحرك نحو أهدافك وتكرر المحاولة ولا تستسلم.

صحيًا: استخدم طاقتك في الأنشطة الرياضية، إذا لم يكن لديك الحافز السليم من قبل، يمكنك البدء اليوم.



-الثور:

مهنيًا: ترفض الوقوع في الروتين، ولكن تطرق المشاكل بابك مجددًا وتضعك في وضع مهني غير سليم.

عاطفيًا: قد يشعر الشريك بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك عليه.

صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل بالسهر، فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع.



الجوزاء

مهنيًا: يوم مناسب لتصحيح الأمور والانطلاق في بعض الاهتمامات والمصالحات والتسويات والتقارب في وجهات النظر.

عاطفيًا: تبدو عزيمتك في الحب قوية وتدأب على إقامة علاقة جديدة، ويحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: تجنب العصبية الزائدة والانفعال غير المبرر قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبيًا جدًا.



-السرطان:

مهنيًا: يطالعك هذا اليوم بأخبار جيدة ووعود صادقة تتحقق معظمها ما يجعلك تتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة على استباق الأحداث.

عاطفيًا: العفو عند المقدرة انجاز يسجَّل لك، لكن في المقابل حاول ان تظهر بعضًا من قوتك.

صحيًا: الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدم في الجسم، وعليك ممارسة ثلاثين إلى ستين دقيقة من الرياضة يوميًا.



-الأسد:

مهنيًا: تعالج مسالة معقدة وربما تعاني عدائية الآخرين لك، وقد تعيش لحظات صعبة، إنتبه من توظيف الأموال عشوائيًا وحاول الخضوع لبعض الظروف التي تفرض نفسها.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الشريك، لا تُضيع عليك فرصة التقارب والألفة والتفاهم والصراحة.

صحيًا: التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول مختلف الأنواع من الغذاء والتغيير في كميات المواد وأنواعها، وممارسة رياضة المشي التي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل.



-العذراء:

مهنيًا: يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة.

عاطفيًا: تقوى المشاعر وقد تتعارض مع الفرص، إلاّ أنك قادر على تنفيذ رغبة أو تحقيق أمنية، وانتبه لكلماتك ومظهرك وتصرّفاتك.

صحيًا: إياك والمخاطرة بوضعك الصحي لتبرهن للآخرين أنك لا تعبأ بما يطلبه منك الطبيب



-الميزان:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم متفائلًا وإيجابيًا ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جدًا، استفد منها قدر المستطاع ووظفها في الحقل الذي تنجح فيه.

عاطفيًا: ترتاح إلى الأوضاع والعلاقة، لكنّ أمرًا ما يؤثر سلبًا في العلاقة وفي أسلوب تعاطيك مع الشريك.

صحيًا: بعد قيامك بأي نشاط رياضي تناول كوبًا من العصير وأكثر من المياه لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة.



-العقرب:

مهنيًا: يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بحُنكة ومهارة وتبرز مواهبك، فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة جدًا مفعمة بالنتائج المفرحة والمفيدة.

صحيًا: لا تحصر نفسك بين جدران المنزل في وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك.



-القوس:

مهنيًا: تكون نوعية الوقت مناسبة للقيام بمشروع جديد أو الحصول على دور مميّز في العمل وتجد نفسك مطمئنا في عملك وبين الأهل والأحباء.

عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة نوعًا ما لن ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما.

صحيًا: تقوم بكل ما في وسعك للتخلص من الوزن الزائد، وتعرف النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة.



-الجدي:

مهنيًا: تكون الأجواء جيدة جدا تلتقط فرصًا جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات انطلق للمباشرة بتنفيذ مشاريعك وحارب لاستعادة موقعا بارزا في مجتمعك.يوم جيد يقدم لك فرص للنجاح للاحتفال للسفر.

عاطفيًا: تتمتع بإخلاصك الشديد للشريك، وتكون على استعداد دائم لإثبات ولائك له من دون خوف.

صحيًا: صحتك جيدة لكن عليك الاهتمام أكثر بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الإصابة بالسمنة.



-الدلو:

مهنيًا: تبدو خلاقًا وقادرًا على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبرًا سارًا.

عاطفيًا: نظّم وقتك جيدًا تفاديًا لأي تقصير في الواجبات أو تأخير في الالتزام مع الشريك، وبهذه الطريقة تصون علاقتك العاطفية من أي اهتزاز.

صحيًا: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك، وربما تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك.



-الحوت:

مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها.

عاطفيًا: تعيش هذا اليوم عاطفة جياشة، وحبًا لا مثيل له، وتمر بأفضل ظرف على الصعيد الشخصي تترجمه بتصرفاتك الرائعة مع الشريك.

صحيًا: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطًا كبيرًا من النوم أو الاسترخاء فهذا يساعد في مثل حالتك.