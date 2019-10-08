اليوم.. محاكمة سعاد الخولى فى قضية غسيل الأموال

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وإخصائية بشركة مصر للطيران، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل أموال بما قيمته 500 ألف جنيه.



وأحال المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 حتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.



وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.