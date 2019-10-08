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مصر

لينك التسجيل للوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
محمود جروين
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أنه سيتم إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية غدا الأربعاء 9/10/2019؛ والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال).

وأضاف "شوقي" أنه سيتم إتاحة البوابة أيضًا للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقيق والتأكد من الجودة.

كما أعلن شوقي أنه سيتم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن من أهداف البوابة الحد من تدخل العنصر البشري واللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لقياس مهارات المعلمين وتحديد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وأكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن البوابة الإلكترونية ستضبط إجراءات التعاقدات بشكل مؤسسي وستكون تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني، مضيفًا أن الوزارة تستهدف من خلال البوابة عمل قاعدة بيانات للمعلمين والإداريين والعاملين والعمال والطلاب والتي ستدعم خطط الوزارة في الإصلاح الإداري والتعليمي في الفترة المقبلة.

كما أكد عمر أن البوابة سوف تتيح فترة 3 شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.

للتقدم للوظائف على البوابة الإلكترونية اضغط هنا.

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