المتهم بسرقة التكاتك بالمطرية: "ببيع الواحد بـ12 ألف جنيه"

اعترف المتهم "محمد.ع"، 28 سنة، بارتكابه وقائع سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المطرية بغرض بيعه والكسب غير المشروع منه.



وأقر المتهم بأنه تمكن من سرقة 3 تكاتك بذات الأسلوب وبيع التوك توك الواحد بمبلغ 12 ألف جنيه.



وكانت قد قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس المتهم "محمد.ع " لسرقته 3 تكاتك بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "محمد.ع" 28 سنة عاطل، واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة توك توك من أحد الشوارع الداخلية بمنطقة المطرية بغرض بيعه والاستفادة من أمواله والكسب غير المشروع منها.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا من "منصور. س" لقسم شرطة المطرية يفيد سرقة التوك توك الذي يعمل عليه وبإجراء التحريات اللازمة تحت إشراف الرائد كريم البحيرى رئيس المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة سرقة التوك توك بغرض بيعه والاستفادة من أمواله، وأرشد عن مكانه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.