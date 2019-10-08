الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية بالتجمع الخامس

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "هانى.م" 22 سنة، و"حمادة.س" 23 سنة عاطلين، اعترفوا بسرقتهم للدرجات البخارية بمنطقة القاهرة الجديدة، بقصد تغير ملامحها وبيعها بأوراق مزورة، وأقرا بسرقتهما 3 درجات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة للمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية، بقصد تغير معالمها وبيعها والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

لينك التسجيل للوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالا كثيرة من الشباب بأفلامه

منذ حوالي 9 ساعات

مصر تودّع آخر أفيالها.. «نعيمة ماتت»

ads

الصور

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالا كثيرة من الشباب بأفلامه

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

أيام زمان

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

الصحة

دراسة أمريكية تكشف علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

الرئيس نيوز

أديب عن فصل 1070 معلمًا إخوانيا :«يلوثون عقول الأطفال»

سقوط شاب وفتاة من أعلى "كوبرى الجامعة" في النيل

بالأسماء.. 12 سيدة في "الأعلى للشئون الإسلامية" لأول مرة

كشف عنها في دبي.. شاب مصري يبتكر "عربة تسوق ذكية"

منوعات

مجلة أمريكية تصف أخطر قاذفات القنابل الروسية

انتقادات لازعة للنجم الأرجنتيني ​"باولو ديبالا"​

إدانة والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق بإصدار فواتير مزورة

"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

كشكول

بالصور.. «باهي» يشهد جلسة نقاش بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية بالأزهر

المحرصاوى يطالب بانشاء مجالس طلابية فى كليات جامعة الأزهر

قيادات جامعة الأزهر تشارك كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة احتفالها بالحصول على الجودة والاعتماد

إسلام سياسي

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية


زيت وسكر

فتح باب التحويل للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

تعرف على أسباب فقدان الشهية

الإنتهاء من 960 وحدة سكنية مدينة غرب قنا.. 30 يونيو

إنطلاق مبادرة “ضد الغلاء” بالأقصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
محمود عابدين
دروس النصر
المزيد

الثقافة

"التخاطب" و"نظرية المعلم" إصدارين جديدين عن الرافدين

الليلة.. عرض"مملكة الذهب" بمسرح مكتبة مصر الجديدة

الليلة.. مختبر سرديات الإسكندرية يناقش "حصن الزيدى"

العدد الثاني من مجلة المسرح بمنافذ بيع هيئة الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك