حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات البخارية بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "هانى.م" 22 سنة، و"حمادة.س" 23 سنة عاطلين، اعترفوا بسرقتهم للدرجات البخارية بمنطقة القاهرة الجديدة، بقصد تغير ملامحها وبيعها بأوراق مزورة، وأقرا بسرقتهما 3 درجات بأسلوب المفتاح المصطنع.



وكانت بداية الواقعة، عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة للمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية، بقصد تغير معالمها وبيعها والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.