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فن

فيديو.. محمد رمضان ينشر أغنيته الجديدة عن شرب الخمر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
جريدة الدستور
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نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رايحين نسهر".

وظهر "رمضان"، في الفيديو الذي نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يجلس في سيارته بجوار شقيقه محمود رمضان، ويستمع للأغنية الجديدة.

وعلق "رمضان" على مقطع الفيديو قائلا: "رايحيين نسهر.. قريبًا".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "صاحبي كلمني وقالي انزلي رايحين نسهر.. روحنا قعدنا إداني الكاس قولته بلاش.. أنا مش بشرب طلبت عصير ما أنا مش بشرب.. ومطلعش عصير.. أنا كدا بشرب .. شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم".

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