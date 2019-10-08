حبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر بالزيتون

قررت نيابة الزيتون حبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات سابقة بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، مفاده أن كلا من "لؤى. ع"، 20 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في القضية رقم 19884 لسنة 2018م عين شمس "ضرب"، و"عبدالرحمن. ص" 19 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 6767 لسنة 2016م عين شمس "سلاح نارى"، و"فاروق. و"، 22 سنة، صاحب مغسلة سيارات، أعدوا أسلحة نارية وبيضاء بقصد التجهيز لمشاجرة مع آخرين.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم "أ وج 193" ماركة جاك، بنية اللون، موديل 2018م، "قيادة الأول وملك والده"، وضبط بحوزتهم فرد خرطوش عيار 12مم، و10 طلقات من ذات العيار بحوزة الأول، و2 سلاح أبيض "سنجة"، و2 عصا خشبية "شومة" بحوزة الثاني والثالث.



بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بشارع ترعة الجبل، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.