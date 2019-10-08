"التخاطب" و"نظرية المعلم" إصدارين جديدين عن الرافدين

طرحت "دار الرافدين" للنشر والتوزيع٬ إصدارين جديدين٬ الأول بعنوان "التخاطب" من تأليف الباحثة الدكتورة هاتف الثويني.



وما جاء على غلافه أن، استراتيجيات الخطاب تتنوع تِبعًا لتنوع أطراف التخاطب، وتستخدم كل استراتيجية في ضوء مجموعة من العناصر المتوافرة في موقف تخاطبي محدد، كزمان التخاطب ومكانه وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب ومدى الراتب الاجتماعي والوظيفي وحتى العمري، وكل استراتيجية تخاطبية لها مفهوما وعناصرها ووسائلها ومسوغات استعمالها.



أما الإصدار الثاني فجاء تحت عنوان "نظرية المعلم" من تأليف سيفي سيفي، ومما جاء في مقدمته: أن قوس الصعود والنزول المرحلي لحضارات البشر خلال مجمل التاريخ٬ يؤكد دون شك أن الأمم لا تبقى ثابتة على قمم جبال الحضارات، فلا بد وأن تنحدر عاجلًا أو آجلًا بعد وصولها إلى أعلى قمم الإبداع النسبي حسب مستوى خزين علومها الفعلي، وعندها يحصل توقف ثم تراجع متدرج لعمليتي الإبداع والترقي نتيجة استفراغ الخزين المعرفي العام وظهور الحاجة لظهور معلم جديد يأخذ بيدها نحو حضارة جديدة ليجري عليها مرة أخرى ذات قانون لترتقي.