اعترافات المتهم بالاستيلاء على مليونى جنيه من المواطنين بالزيتون

اعترف المتهم بالاستيلاء علي مليوني جنيه من المواطنين أمام رجال المباحث بأنه قام بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توفير شقق وأراضي لهم بمنطقة الزيتون، وأقر المتهم لاستيلائه على المبلغ في مدة لم تتجاوز شهر بعد عمل دعاية كبيرة له على مواقع التواصل الإجتماعى، كما ادعى امتلاكه لعقارين بمنطقة الزيتون.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، مفادها أن "ا. ع" 27 سنة، مقاول ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، بإجمالي سجن 6 سنوات، يزاول نشاطًا اجراميًا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية وأراض بهيئة المجتمعات العمرانية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.



وبإجراء التحريات تحت قيادة الرائد أحمد صبري معاون مباحث القسم، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وبحوزته طبنجة صوت معدلة، 2 جهاز لاسلكي ماركة موتورلا بالشاحن الخاص بهما، كارنيه باسمه "مزور".