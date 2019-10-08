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مصر

اليوم.. بدء إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات التموينية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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تبدأ، اليوم، وزارة التموين تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا «المحرومة» على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيًا وبطاقته التموينية سارية، وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

وقالت الوزارة إن، تلك التعليمات تأتي تسهيلًا على المواطنين الذين يبحثون عن إصدار بطاقات تموين وأفراد أسرهم.

وأصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم 191، الثلاثاء الماضي، وينص على أنه «حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفحص شكواهم الذين يتلمسون فيها إضافة الزوجة غير المستفيدة (تموين وخبز) إلى البطاقة التموينية، رغم عدم وجودها على قاعدة البيانات (الزوجة المحرومة)».

قرر الوزير في المادة الأولى، أن «يتم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا (محرومة) على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية». وقالت المادة الثانية للقرار، يسري العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

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