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حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما 55 كيس استروكس فى المرج

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة المرج الجزئية حبس عاطلين لحيازتهما 55 كيس استروكس قبل ترويجهما بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "خالد.م 23 سنة" عاطل، "حمدان. ع" 25 سنة عاطل ومسجل في قضية حيازة مواد مخدرة، واعترف المتهمان أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب الغير مشروع منها وأقرا بحيازتهما لـ55 كيلو استروكس، 730 جنيه من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على المتهمين وبحوزتهم 55 كيس استروكس و730 جنيه من متحصلات تجارتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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