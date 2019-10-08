الليلة.. عرض"مملكة الذهب" بمسرح مكتبة مصر الجديدة

يستقبل مسرح مكتبة مصر الجديدة، بالتعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، عرض"مملكة الذهب" الذي يقدمه فريق كفيفات النور والأمل.



مملكة الذهب، تأليف أكرم عوض، إخراج جورج أنور لمعي، وتدور حول أهمية العمل في حياة الإنسان.



وقال جورج لمعي: "بدأت الفكرة عندما دعتنا الجمعية لعمل نشاط فني للكفيفات، في البداية كنا متخوفين لأننا لأول مرة نعمل مع كفيفات، ولكن وجدناهن متعاونات، ونشأت بينا وبينهن مشاعر حب وألفة ساعدتنا علي تدريبهن".



يأتي العرض تماشيًا مع رسالة الجمعية وإيمانًا منها بدور المسرح وتأثيره في المجتمع.



وتم تدريب بطلات العرض من بنات جمعية النور والأمل،علي مدار ستة أشهر، تحت إشراف فريق عمل متخصص بمساعدة متطوعات مؤمنات بأهمية المسرح في التكيف النفسي والاجتماعي للفتيات، بالإضافة لدوره في زيادة الثقة بالنفس وتفريغ الطاقات لهن.