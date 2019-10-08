الليلة.. مختبر سرديات الإسكندرية يناقش "حصن الزيدى"

تعقد بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بقاعة (C)، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "حصن الزيدي" الصادرة عن دار نوفل للنشر والتوزيع، للروائي اليمني الغربي عمران.



ويتناول الرواية بالنقاش والتحليل كل من الدكتور محمد رفيق خليل٬ والدكتور مدحت عيسى٬ ويدير اللقاء منير عتيبة٬ مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يشار إلي أن "حصن الزيدي" ترصد الصراع الذي امتد من أواخر سنوات الاحتلال البريطاني في عدن، وسنوات ما قبل الثورة على الأئمة الزيديين في صنعاء، إلى سنوات الاستقلال وقيام نظام جمهوري في جنوب شبه جزيرة العرب، صراع طبيقي وقوده المذهبية والسلالية، استخدم فيه الدين لمزيد من الهيمنة، يظهر فيه أثر عدن المنفتحة على من عادوا منها إلى أرياف صنعاء بأفكارهم التي غيرت مفاهيم حول الطبقية والمذهبية والسلالية.



الرواية تخللتها قصة حب عنيفة بين أحد الشباب العائدين من عدن وفتاة من شريحة الأخدام، كما تسلط الضوء على حروب قبلية ومذهبية، حيث أن عنصر الدين يظهر بجلاء كمحرك للفتن ومذكي للعنف والتسلط.



الرواية تسلط الضوء على أثر القبلية ومستخدمي المذهبية، ممن يستغلوا قلة وعي العوام الذين هم وقود الصراعات وأكبر ضحاياها؛ وذلك يبرز عنصر الدين بجلاء كمحرك للفتن ومذكي للعنف والتسلط.



الغربي عمران، كاتب قصة قصيرة، روائي، معروف بروايته المثيرة للجدل "مصحف أحمر"، له في القصة القصيرة خمسة إصدارات٬ وفي الرواية ستة أعمال أبرزها: "مصحف أحمر، وظلمة يائيل٬ ومملكة الجواري".