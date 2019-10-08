حى العجوزة يُنظم حملة مكبرة لإزالة إشغالات الشوارع.. (صور)

شنت أجهزة حي العجوزة، برئاسة اللواء هاني العناني، رئيس الحي، حملات مكثفة لإزالة الإشغالات المخالفة، والتصدي لظاهرة البناء المخالف، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



وجه "العناني"، إدارة الإشغالات بتنظيم حملة مكبرة أسفرت عن رفع ومصادرة خلاطة من شارع سعيد مطر بميت عقبة، ولودر من شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وتم رفع عدد 2 ونش من شارع الدكتور المحروقي، كما تم رفع باعة جائلين من شارع دمشق، ورفع عربيات فول من شارع الفرات، وكذلك تم رفع كراتين من أكشاك بشارع فوزي رماح، وكراسي من شارع السودان ناصية إسراء المعلمين، وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي، مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

