جمعيات المنوفية الأهلية تكرم أبطال عيد النصر

في احتفالية رائعة خاصة بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، أقامت بعض الجمعيات الأهلية بقريتي زاوية الناعورة ونادر بمركز الشهداء محافظة المنوفية، حفل تكريم الأبطال المقاتلين المشاركين في نصر أكتوبر وتكريم المتفوقين بالقريتين.



ولاقى الاحتفال قبول واستحسان الجميع خاصة أبطال أكتوبر الذين حققوا النصر، مؤكدين أن هذا التكريم أعاد لهم الحياة مرة أخرى، واستعادوا ذكرياتهم ودورهم في حرب العزة والكرامة.



وأشار الحاج عبد القوي شبل بسيوني رئيس الجمعية إلى أن الاحتفالية تأتي كواجب نحو أبناء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الأجيال الحالية.



وأضاف عماد أبو حسين منسق الجمعية أنه تم تكريم 73 بطلا من أبطالنا المقاتلين و5 أسر للشهداء بالحرب وتكريم 99 من المتفوقين بالشهادة الثانوية والإعدادية ومديري المدارس من أبناء نادر وزاوية الناعورة.



وأشار البطل عبدالله محمد قنديل، أحد المكرمين والمشاركين بحرب أكتوبر أننا شعرنا بأجواء المعركة بعد 46 عاما.



وأكد البطل عبدالمجيد الشقيري أن الجميع فداء الوطن ورهن إشارته في أي وقت وعبر عن سعادته البالغة بهذا الحفل.



بينما اختتم عصام العراقي أحد المكرمين الحديث بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة درع مصر وسيفها وجميع الحضور الكرام، متمنيا لمصرنا حكومة وشعبا الأمن والأمان والاستقرار في حضن قواتها المسلحة.