إقالة مدرب ليون لنتائجه المخيبة

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الاثنين، أنه انفصل عن المدرب البرازيلي سيلفينيو، البالغ 45 عاما وعين جيرالد باتيكل مدربا مؤقتا.



وأقيمت المباراة الأخيرة لسيلفينيو في منصب المدير الفني لليون، أمس الأحد، عندما خسر فريقه خارج ملعبه أمام غريمه اللدود سانت تيان بهدف دون رد.



واعتزل سيلفينيو، الظهير الأيسر السابق للبرازيل، في 2011 بعد أن لعب لأندية كبيرة مثل أرسنال وبرشلونة ومانشستر سيتي.



وعمل مساعدا لروبرتو مانشيني في إنتر ميلان وتولى نفس الدور بمنتخب البرازيل، ثم أصبح مدربا رئيسيا لأول مرة مع ليون في مايو بعد أن خلف برونو جنيسيو.



ويحتل ليون المركز 14 في الدوري برصيد 9 نقاط بعد تسع مباريات، وفاز مرتين فقط تحت قيادة سيلفينيو وتعادل ثلاث مرات مقابل أربع هزائم.