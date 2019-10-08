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تقارير ومتابعات

الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار اللحوم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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استفاد المواطن محدود الدخل من التراجع الملحوظ في أسعار اللحوم فى الفترة الأخيرة، هذا التراجع الذي وصل إلى أكثر من 30 جنيهًا في الكيلو الواحد، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي، تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق له، وفي سياق التقرير التالى تكشف "الدستور" الأسباب الحقيقية للتراجع الواضح في أسعار اللحوم.

من جانبه أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نخفاض أسعار اللحوم الحمراء، يرجع إلى العديد من الأسباب أبرزها توافر المعروض وقلة الطلب، وكثرة استيراد الماشية الحية بغرض التسمين والذبح واستيراد اللحوم المجمدة بكميات كبيرة.

وتابع "أبوصدام"، أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى رغبة المربين في التخلص من الماشية لتخفيف أعباء التربية والغذاء، الأمر الذى أدى لزيادة الماشية المعروضه للبيع، كما ساهمت جهود وزارة الزراعة من التحصينات الموسمية إلى عدم تفشي الأمراض التي كانت في الماضي تؤدي لنفوق الماشية، كما ساهمت مشاريع قروض البتلو إلى كثرة عدد المربين، وكل هذا أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن ما أدي إلى تراجع كبير في أسعار اللحوم.

وتوقع "نقيب الفلاحين"، أن الانهيار فى أسعار اللحوم خلال هذه الفترة لن يدوم طويلًا؛ لأن وقف الاستيراد سيعمل على إعادة التوازن لسوق المواشي الحية مرة أخرى.

من جانبه أكد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو المواشى الحية انخفض إلى 46 جنيهًا للكيلو منذ بداية سبتمبر الماضي، مقابل 50 جنيهًا للكيلو خلال شهر أغسطس الماضي (عيد الأضحى).

فيما كانت أسعار اللحوم بفروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية اليوم على النحو التالى، لحم برازيلى وزن 500 جرام بسعر 33 جنيهًا، وكيلو لحم الكندوز السوداني بـ85 جنيها، والضأن السوداني المبرد بـ95 جنيهًا للكيلو، واللحم البرازيلي بـ110 جنيهات للكيلو.

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