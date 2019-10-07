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رياضة

92 مليون يورو مكافآت لاعبي برشلونة في الموسم الماضي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي برشلونة في تقريره السنوي أنه دفع 92 مليون يورو (101 مليون دولار) في صورة مكافآت جماعية للاعبين عقب الفوز بلقبي دوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس السوبر المحلية لكرة القدم في الموسم الماضي.

وهذا المبلغ أقل بمليوني يورو من مكافآت عام 2018 وأكثر بثلاثة ملايين يورو من مكافآت التتويج بالثلاثية في 2015.

وكشف التقرير أن النادي أنفق إجمالي 541 مليون يورو على تجهيزات كل الفرق الرياضية منها 311.9 مليون يورو خصصت للاعبي ومدربي الفريق الأول.

وفاز برشلونة بلقبي دوري الدرجة الأولى والسوبر المحلي في الموسم الماضي لكنه خسر في نهائي كأس الملك أمام بلنسية وخرج على يد ليفربول من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ودفع برشلونة للاعبيه 89 مليون يورو بموسم 2014-2015 عندما فاز بالدوري المحلي وكأس الملك ودوري الأبطال.

وأنفق 94 مليون يورو بموسم 2017-2018 عندما فاز بلقبي الدوري والكأس المحليين.

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