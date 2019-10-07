سامبدوريا الإيطالي يقيل مدربه دي فرانشيسكو

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم، رسميا، إقالة مدربه ايزيبيو دي فرانشيسكو بعد التوصل لاتفاق مرضي للطرفين.



وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن دي فرانشيسكو حصل على تعويض قدره مليون و800 الف يورو بعد رحيله خلال العام الأول من عقده الممتد لثلاثة أعوام.



وتولى دي فرانشيسكو المدرب السابق لروما، تدريب سامبدوريا هذا الصيف لكنه رحل سريعا عقب خسارته ست مرات وفوزه مرة وحيدة في أول سبع مباريات له مع الفريق.



ورجحت العديد من التقارير الصحفية أن سامبدوريا اقترب من التعاقد مع جوسيبي ياتشيني لتعويض رحيل دي فرانشيسكو.



وسبق لياتشيني تدريب سامبدوريا حيث أعاد الفريق لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في 2012.