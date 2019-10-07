"جنرال إلكتريك" تجمد مزايا التقاعد لـ20 ألف عامل

أعلنت مجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية الأمريكية العملاقة تجميد مزايا التقاعد لأكثر من 20 ألف من عمالها في محاولة لخفض أكبر عجز في صندوق تقاعد لشركة في الولايات المتحدة.



كما تعتزم المجموعة الصناعية المتعثرة المساهمة بنحو 5 مليارات دولارلتغطية الاحتياجات المتوقعة لصندوق التقاعد حتى نهاية 2022، بحسب بيان صادر عنها اليوم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستقلص عجز الصندوق بما يصل إلى 8 مليارات دولار.



يذكر أن العجز المزمن في صندوق تقاعد "جنرال إلكتريك" والتي زادت حدته بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، يعقد جهود الرئيس التنفيذي للمجموعة لاري كلوب لضبط أوضاعها المالية، بعد نحو عام من توليه الرئاسة.



وقال كلوب إن الديون هي أصعب مشكلات "جنرال إلكتريك" إلى جانب تراجع مبيعات وحدات إنتاج الطاقة والتزاماتها التأمينية المعلقة.



من ناحيته قال جوليان ميتشل المحلل الاقتصادي في بنك باركليز إن جهود خفض ديون جنرال إلكتريك جيدة رغم تجميد مزايا التقاعد يمكن أن تضر بالروح المعنوية للموظفين، مضيفا أن هذه التحركات طبيعية بالنسبة للشركات التي تعاني من مصاعب كبيرة، رغم أنها للأسف عالية التكلفة.



يذكر أن شركات كبرى أخرى مثل بوينج لصناعة الطائرات ولوكهيد مارتن كورب للصناعات العسكرية بدأت تغير أنظمة التقاعد لديها لخفض النفقات، ومن المتوقع أن تحقق التغييرات المنتظرة في نظام تقاعد "جنرال إلكتريك" حوالي 6 مليارات دولار.



في الوقت نفسه وصل عجز صندوق التقاعد في "جنرال إلكتريك" إلى 22.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي وهو أكبر عجز في صندوق تقاعد أي شركة أمريكية حاليا.