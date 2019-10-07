الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"جنرال إلكتريك" تجمد مزايا التقاعد لـ20 ألف عامل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت مجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية الأمريكية العملاقة تجميد مزايا التقاعد لأكثر من 20 ألف من عمالها في محاولة لخفض أكبر عجز في صندوق تقاعد لشركة في الولايات المتحدة.

كما تعتزم المجموعة الصناعية المتعثرة المساهمة بنحو 5 مليارات دولارلتغطية الاحتياجات المتوقعة لصندوق التقاعد حتى نهاية 2022، بحسب بيان صادر عنها اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستقلص عجز الصندوق بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

يذكر أن العجز المزمن في صندوق تقاعد "جنرال إلكتريك" والتي زادت حدته بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، يعقد جهود الرئيس التنفيذي للمجموعة لاري كلوب لضبط أوضاعها المالية، بعد نحو عام من توليه الرئاسة.

وقال كلوب إن الديون هي أصعب مشكلات "جنرال إلكتريك" إلى جانب تراجع مبيعات وحدات إنتاج الطاقة والتزاماتها التأمينية المعلقة.

من ناحيته قال جوليان ميتشل المحلل الاقتصادي في بنك باركليز إن جهود خفض ديون جنرال إلكتريك جيدة رغم تجميد مزايا التقاعد يمكن أن تضر بالروح المعنوية للموظفين، مضيفا أن هذه التحركات طبيعية بالنسبة للشركات التي تعاني من مصاعب كبيرة، رغم أنها للأسف عالية التكلفة.

يذكر أن شركات كبرى أخرى مثل بوينج لصناعة الطائرات ولوكهيد مارتن كورب للصناعات العسكرية بدأت تغير أنظمة التقاعد لديها لخفض النفقات، ومن المتوقع أن تحقق التغييرات المنتظرة في نظام تقاعد "جنرال إلكتريك" حوالي 6 مليارات دولار.

في الوقت نفسه وصل عجز صندوق التقاعد في "جنرال إلكتريك" إلى 22.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي وهو أكبر عجز في صندوق تقاعد أي شركة أمريكية حاليا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

منذ 19 دقيقة

فيديو.. محمد رمضان ينشر أغنيته الجديدة عن شرب الخمر

منذ حوالي 12 ساعة

إحالة أستورجي للجنايات بتهمة ذبح فتاة العمرانية

ads

الصور

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالا كثيرة من الشباب بأفلامه

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

أيام زمان

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

الصحة

دراسة أمريكية تكشف علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

الرئيس نيوز

أديب عن فصل 1070 معلمًا إخوانيا :«يلوثون عقول الأطفال»

سقوط شاب وفتاة من أعلى "كوبرى الجامعة" في النيل

بالأسماء.. 12 سيدة في "الأعلى للشئون الإسلامية" لأول مرة

كشف عنها في دبي.. شاب مصري يبتكر "عربة تسوق ذكية"

منوعات

مجلة أمريكية تصف أخطر قاذفات القنابل الروسية

انتقادات لازعة للنجم الأرجنتيني ​"باولو ديبالا"​

إدانة والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق بإصدار فواتير مزورة

"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

كشكول

بالصور.. «باهي» يشهد جلسة نقاش بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية بالأزهر

المحرصاوى يطالب بانشاء مجالس طلابية فى كليات جامعة الأزهر

قيادات جامعة الأزهر تشارك كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة احتفالها بالحصول على الجودة والاعتماد

إسلام سياسي

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية


زيت وسكر

فتح باب التحويل للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

تعرف على أسباب فقدان الشهية

الإنتهاء من 960 وحدة سكنية مدينة غرب قنا.. 30 يونيو

إنطلاق مبادرة “ضد الغلاء” بالأقصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
محمود عابدين
دروس النصر
المزيد

الثقافة

العدد الثاني من مجلة المسرح بمنافذ بيع هيئة الكتاب

15 أكتوبر.. توقيع وإطلاق "أناشيد الغَيْمة المارقة" بمركز الحضارة العربية

16 أكتوبر.. "الحرية للإبداع" بالإسكندرية يحتفل بانتصارات أكتوبر

"أيقتلنا الحنين".. رواية جديدة عن دار الخان للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك