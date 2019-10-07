عمرو أديب: "الممر" فيلم شجاع خلق حالة جميلة في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب: إن "الممر" فيلم شجاع خلق حالة جميلة في مصر.



وأضاف "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أنه من غير دراسة واستبيان واستفتاء، فأنا واثق أن المصريين ناموا أمس وهم في حالة أفضل بكثير من شهور مضت.



وأوضح أن الحالة التي تسبب بها فيلم الممر للمصريين، لا بد أن تُدرّس، لافتا إلى أن البلد كلها التفت حول التلفاز وشاهدت الفيلم.

