فيديوجراف| "المايسترو الجديد وحضن متسابقة سوهاج" أبرز أخبار اليوم
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:35 م
ُأحمد إبراهيمطباعة
يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة غدًا.. والقاهرة 34 درجة
أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من شخصية «إحسان» بـ«الممر»
وكر الأكاذيب.. كيف باعت «نيويورك تايمز» شرفها لقطر و«الإخوان»؟
متسابقة سوهاج بـThe Voice ترد على انتقادات حضن حماقي (فيديو)
المايسترو الجديد.. كيف بدل «أفشة» حال الأهلى مع فايلر؟
الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة غدًا.. والقاهرة 34 درجة
أحمد رزق يرد على غضب الصحفيين من شخصية «إحسان» بـ«الممر»
وكر الأكاذيب.. كيف باعت «نيويورك تايمز» شرفها لقطر و«الإخوان»؟
متسابقة سوهاج بـThe Voice ترد على انتقادات حضن حماقي (فيديو)
المايسترو الجديد.. كيف بدل «أفشة» حال الأهلى مع فايلر؟