إحسان "الممر" ورأفت "مافيا".. أحمد رزق "كوميديان في مهمة وطنية"

حملة هجوم تعرض لها دور إحسان المراسل الحربي الذي جسده الفنان أحمد رزق في فيلم «الممر»، الهجوم كان من زاوية أن المراسل الحربي لا يمكن أن يظهر بهذه الصورة، وبعيدًا عن ذلك فإن المخرج شريف عرفة قدم فيلم يكاد يكون بلا أخطاء والأهم من الفيلم هو الحالة الشعبية التى وجدناها فى البيوت والمقاهي خلال الأيام الأخيرة وكأنها أحد المباريات الهامة للمنتخب المصري في نهائيات أفريقيا.



وفي هذا الإطار، هناك تشابه كبير بين الحالة الفنية التي ظهر خلالها «رزق» بشخصية إحسان فى «الممر» وبين شخصية «رأفت» التى قدمها منذ 17 عامًا في فيلم «مافيا»، إذ أنه رغم جدية العملين والشد العصبي وأحيانا التوتر الذي يصيبك أثناء المشاهدة، يكون «رأفت أو إحسان» اللتين جسدهما «رزق» هما الفاصل السريع المبهج المضحك الذي يخطفك سريعا من حالة التوتر ويعيدك في نفس اللحظة دون تشعر لأن وجه ارتبط بالفكاهة فظهوره وحده يكفي أن يجعلك تبتسم قبل أن تصدر إيفهياته التى تشعر أيضًا أنها عفوية تلقائية غير مكتوبة في النص.



إيفيه «الرعاشة ومعدمكشي» من النوع الذي سيعيش كثيرا في أذهان كل من شاهد «الممر» مثلما لم ننس إيفيه «مكتوبالك الجوازة يا بولين» منذ عام 2002 بعد عرض فيلم «مافيا» للمخرج شريف عرفة.



شريف عرفة مخرج «سره باتع» بعد أن صرف عفريت اللمبي وأعاد الممثل محمد سعد فى الكنز، أعاد إلينا رأفت مرة أخرى.