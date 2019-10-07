الرئيس العراقي يندد بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام

ندد الرئيس العراقي برهام صالح في خطاب بثه التلفزيون، اليوم، بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين.



ودعا إلى تعديل وزاري وحث البرلمان على تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين. وقال صالح إنه ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع.



وتجاوز عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.