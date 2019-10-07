عمرو أديب للمصريين: "احمدوا ربنا على نعمة الجيش والدولة"

قال الإعلامي عمرو أديب: إنه بعد الانسحاب الأمريكي، تركيا تستعد لاجتياح المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا شمال شرق الفرات.



وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "على المصريين أن ُيقبّلوا أيديهم وجها وظهرا، ويحمدون الله على نعمة الدولة والجيش"، متابعا: "نمتلك دولة لها حدود وجيشها يسيطر عليها كلها".



وأوضح أن المنطقة لشمال شرق سوريا ليست تابعة لتركيا ولا أمريكا ولا سوريا الديمقراطية، هي مِلك لسوريا فقط، متابعا: "بيتخانقوا على حاجة مش بتاعتهم".

