المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الأول استعدادا لوديتي جنوب أفريقيا

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أول تدريب له في معسكره الحالي تحت قيادة الكابتن شوقى غريب بملعب بتروسبورت، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء طاهر محمد طاهر الذى خضع لبرنامج تأهيلى بسبب الإصابة التى لحقت به فى مباراة فريقه المقاولون العرب الأخيرة في الدوري.



كما قام الكابتن شوقي غريب بتخفيف الجرعة التدريبية للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم فى مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.



واستغرق المران ساعة ونصف الساعة، واشتمل على تدريبات الإحماء ثم تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من أفراد الجهاز الفني تدريب مجموعة، واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقى غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بها مباراتي جنوب أفريقيا الوديتين المقرر إقامتهما يومي 11 و13 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولي.

