أديب عن فصل 1070 معلمًا إخوانيا: "كانوا سايبنهم ليه لغاية دلوقتي؟"
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:19 م
رباب الأهوانيطباعة
علق الإعلامي عمرو أديب على قرار التربية والتعليم، بفصل 1070 معلمًا منتميًا لجماعة الإخوان لتطهير الوزارة، قائلًا: "الرقم ليس كبيرا، لأن الوزارة تمتلك مليون ونصف مُعلّم".
واستنكر"أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تواجد هذه العناصر الإخوانية في "التربية والتعليم" إلى الآن، متسائلا: "كانوا متروكين لماذا، إحنا ناقصين"، متابعا: الجهاز الإداري بطيء جدا، مؤكدا أن الفرق بين القرار وتطبيقه بطيء بطء السلحفاة.
وأوضح أن وزير التعليم السعودي كان يتحدث اليوم عن تطهير التعليم السعودي من الفكر الإخواني.
واستنكر"أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تواجد هذه العناصر الإخوانية في "التربية والتعليم" إلى الآن، متسائلا: "كانوا متروكين لماذا، إحنا ناقصين"، متابعا: الجهاز الإداري بطيء جدا، مؤكدا أن الفرق بين القرار وتطبيقه بطيء بطء السلحفاة.
وأوضح أن وزير التعليم السعودي كان يتحدث اليوم عن تطهير التعليم السعودي من الفكر الإخواني.