أديب عن فصل 1070 معلمًا إخوانيا: "كانوا سايبنهم ليه لغاية دلوقتي؟"

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار التربية والتعليم، بفصل 1070 معلمًا منتميًا لجماعة الإخوان لتطهير الوزارة، قائلًا: "الرقم ليس كبيرا، لأن الوزارة تمتلك مليون ونصف مُعلّم".



واستنكر"أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تواجد هذه العناصر الإخوانية في "التربية والتعليم" إلى الآن، متسائلا: "كانوا متروكين لماذا، إحنا ناقصين"، متابعا: الجهاز الإداري بطيء جدا، مؤكدا أن الفرق بين القرار وتطبيقه بطيء بطء السلحفاة.



وأوضح أن وزير التعليم السعودي كان يتحدث اليوم عن تطهير التعليم السعودي من الفكر الإخواني.

