سمير فرج: معركة المنصورة أعظم من الضربة الجوية الأولى في أكتوبر

قال اللواء سمير فرج ، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن معركة المنصورة الجوية خلال حرب أكتوبر تعد من أعظم المعارك الجوية التي جرت في العالم.

وأشار في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن معركة المنصورة استمرت لمدة 55 دقيقة في سماء المنصورة ، وكانت 120 طائرة إسرائيلية تواجهها 80 طائرة مصرية.

ولفت إلى أنه تم إسقاط 15 طائرة إسرائيلية مقابل 5 طائرات مصرية منهم 2 سقطتا بسبب نفاد الوقود.

وذكر أن معركة المنصورة الجوية أعظم من الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الاثنين كان قائدهما حسني مبارك.

ولفت إلى أن حسني مبارك استلم القوات الجوية وبها 200 طائرة ، وصل عددهم في حرب أكتوبر لـ 450 طائرة .