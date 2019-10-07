الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سجن الرئيس السابق لاتحاد السلفادور لكرة القدم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:14 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قضت محكمة في السلفادور، اليوم، بسجن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في البلاد، رينالدو فاسكيز ثماني سنوات.

وجاءت العقوبة بحق فاسكيز نظرا لتورطه في العديد من وقائع الفساد المالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في وقت سابق إيقاف فاسكيز مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مع تغريمه 500 الف فرنك سويسري.

وألقي القبض على فاسكيز، الرئيس السابق لاتحاد السلفادور لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 2009 و2010، في 16 ديسمبر 2015، بناء على مذكرة من الشرطة الدولية "انتربول"، التي تلقت إخطارا بهذا الشأن من القضاء الأمريكي.

وجاء اسم فاسكيز في قائمة المتهمين في قضايا فساد الفيفا، التي تشرف على التحقيق فيها السلطات القضائية الأمريكية، وهي من وجهت اتهامات لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال بتلقي ودفع رشى مالية للحصول على الحقوق التجارية لبعض بطولات كرة القدم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

سمير فرج يكشف دور معمر القذافي في تدمير الساتر الترابي خلال حرب أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" تكشف شروط الالتحاق بوظيفة مُعلم

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

منذ حوالي 6 ساعات

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

ads

الصور

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالا كثيرة من الشباب بأفلامه

محمد التاجي لـ"رضوى الشربيني": "لو كنتي زوجتي لطلقتك تاني يوم"

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

أيام زمان

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

الصحة

دراسة أمريكية تكشف علاج فعال لحالات الاكتئاب الشديدة

قائمة بالأطعمة المفضل تناولها لمرضى سرطان الثدي

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

الرئيس نيوز

أديب عن فصل 1070 معلمًا إخوانيا :«يلوثون عقول الأطفال»

سقوط شاب وفتاة من أعلى "كوبرى الجامعة" في النيل

بالأسماء.. 12 سيدة في "الأعلى للشئون الإسلامية" لأول مرة

كشف عنها في دبي.. شاب مصري يبتكر "عربة تسوق ذكية"

منوعات

مجلة أمريكية تصف أخطر قاذفات القنابل الروسية

انتقادات لازعة للنجم الأرجنتيني ​"باولو ديبالا"​

إدانة والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق بإصدار فواتير مزورة

"أوبر" تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

كشكول

بالصور.. «باهي» يشهد جلسة نقاش بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية

تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية بالأزهر

المحرصاوى يطالب بانشاء مجالس طلابية فى كليات جامعة الأزهر

قيادات جامعة الأزهر تشارك كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة احتفالها بالحصول على الجودة والاعتماد

إسلام سياسي

مخاوف امريكية من إستغلال "داعش" الانسحاب من سوريا لتعزيز مواقعها

بالأرقام.. انتزاع 1070 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية


زيت وسكر

فتح باب التحويل للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

تعرف على أسباب فقدان الشهية

الإنتهاء من 960 وحدة سكنية مدينة غرب قنا.. 30 يونيو

إنطلاق مبادرة “ضد الغلاء” بالأقصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
محمود عابدين
دروس النصر
المزيد

الثقافة

العدد الثاني من مجلة المسرح بمنافذ بيع هيئة الكتاب

15 أكتوبر.. توقيع وإطلاق "أناشيد الغَيْمة المارقة" بمركز الحضارة العربية

16 أكتوبر.. "الحرية للإبداع" بالإسكندرية يحتفل بانتصارات أكتوبر

"أيقتلنا الحنين".. رواية جديدة عن دار الخان للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك