سجن الرئيس السابق لاتحاد السلفادور لكرة القدم

قضت محكمة في السلفادور، اليوم، بسجن الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في البلاد، رينالدو فاسكيز ثماني سنوات.



وجاءت العقوبة بحق فاسكيز نظرا لتورطه في العديد من وقائع الفساد المالي.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في وقت سابق إيقاف فاسكيز مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مع تغريمه 500 الف فرنك سويسري.



وألقي القبض على فاسكيز، الرئيس السابق لاتحاد السلفادور لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 2009 و2010، في 16 ديسمبر 2015، بناء على مذكرة من الشرطة الدولية "انتربول"، التي تلقت إخطارا بهذا الشأن من القضاء الأمريكي.



وجاء اسم فاسكيز في قائمة المتهمين في قضايا فساد الفيفا، التي تشرف على التحقيق فيها السلطات القضائية الأمريكية، وهي من وجهت اتهامات لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال بتلقي ودفع رشى مالية للحصول على الحقوق التجارية لبعض بطولات كرة القدم.