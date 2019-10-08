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تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن رحلات وزارة الشباب والرياضة لمدينة دهب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تنظيمها معسكرات صيفية لعام 2019، تحت شعار معسكرات "زهرة مخيمات صيف 2019".

وذكرت الوزارة أن المعسكرات الصيفية "زهرة مخيمات صيف 2019" وهي مجموعة برامج متعددة الأنشطة للشباب للاستمتاع والاستكشاف والتعلم تحت شعار (مغامرة التعلم) لكل محبى التجديف والمغامرة تنظمها (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية) خلال الفترة من 31 10 إلى 4 11 2019 بمدينة دهب.

وعن شروط الاشتراك أكدت الوزارة أنه لابد للمشارك أن يكون فى المرحلة السنية من 14: 25 عاما، ويمنع نهائيًا اصطحاب الأطفال والأسر، ويتم دفع رسوم الاشتراك وقيمته 1000 جنيه للفرد، مع العلم أن التجمع من أمام وزارة الشباب والرياضة الساعة العاشرة مساء يوم 30 10 2019، كما يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في معسكرات زهرة المخيمات (الغردقة سيوة)، وطريقة الإشتراك عن طريق التوجه إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور الرابع (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بصورة الرقم القومي + صورة شخصية، أو شهادة الميلاد لأقل من 16 سنة لتسديد قيمة الاشتراك يوميًا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ما عدا الجمعة والسبت. مع العلم أن أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

وأردفت الوزارة في بيانها، أن الإقامة والإعاشة بمخيمات وكامبات بالفنادق أو القرى السياحية والانتقالات ذهابًا وعودة (أتوبيسات مكيفة) وتتحمل الوزارة قيمة الإقامة والإعاشة والانتقالات ذهاب وعودة وتنفيذ البرنامج السياحي، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر، ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن المعسكر، كما يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

وعن البرنامج السياحي لهذه المعسكرات، تقول الوزارة إن فعاليات البرنامج السياحي للمعسكرات حياة الخلاء (نصب الخيام – طهى خلوي – حفلات سمر )، نشاط رياضي (القوس والسهم – شد الحبل – العاب القوى- كرة طائرة وسلة)، أنشطة بحرية (سباحة – تجديف – شراع – كياك )، نشاط فني (غناء فردى – موسيقى – استكشاف)، نشاط ثقافي (شعر – القاء- أبحاث – مسابقات ثقافية)، بالإضافة إلى ورش تدريبية حول مهارات حياتية (تدريب على القيادة – استثمار الوقت – التعامل مع الآخر – أنشطة الاتصال – أنشطة المحاكاة).

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