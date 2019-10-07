إياد نصار: فخور بتقديم بعض تضحيات أبطالنا الحقيقيين في "الممر"

عبر الفنان الأردني، إياد نصار، عن فخره وسعادته بالمشاركة في فيلم "الممر"، ووجه رسالة شكر خاصة لمتابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقال إياد نصار، في الفيديو: "سعيد وفخور جدًا إني كنت جزء من هذا الفيلم العظيم "الممر"، مع المخرج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق، هذه الخطوة المهمة واللي قدرنا نعبر فيها ولو بأبسط الطرق عن تقديرنا للتضحيات التي قدمها الأبطال الحقيقيين وللشهداء الذين رحلوا والذين ما زالوا يرحلون بنفس يد الغدر، وإن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم نستمتع بالحياة وأعداء الحياة يمشوا".



"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.

