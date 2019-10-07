7 إصابات جديدة بالحصبة في أمريكا

ذكر مسؤولون أمريكيون، الإثنين، أنه تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية 2019 إلى 1241، في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.



وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية حتى 5 سبتمبر.



وكانت السلطات الأمريكية أعلنت القضاء على وباء الحصبة بنيويورك، في سبتمبر، بعد إجراءات استثنائية اتخذت على مدى أشهر، على خلفية إصابة 654 شخصا بالوباء منذ أكتوبر.