وكالة إيرانية تكشف عن مشروع صاروخي جديد للحرس الثوري

كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن البدء بتصنيع منظومة دفاع جوي جديدة، حيث تشير بعض المعطيات إلى أنها قد تكون منظومة إيرانية شبيهة بمنظومة "تور إم 1".



وأفادت وكالة "تسنيم" بأن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، كشف خلال حديث متلفز مؤخرا عن البدء بصناعة منظومة جديدة للدفاع الجوي تمتلك إمكانية ضرب الأهداف المتحركة.



وأشارت الوكالة إلى أنه لم تنشر حتى الآن معلومات كثيرة بشأن هذه المنظومة الجديدة، لكن بالنظر إلى منظومات الدفاع الجوي المتميزة في العالم، نجد منظومة الدفاع الجوي الروسية قصيرة المدى من طراز "تور إم 1" و"تور إم 2" والتي من المحتمل أن تكون مماثلة لها.