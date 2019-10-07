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عالم

متظاهرون يغلقون الشوارع في الإكوادور احتجاجا على أسعار الوقود

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلق متظاهرون مناهضون للحكومة شوارع العاصمة الاكوادورية كويتا اليوم الاثنين، مع استمرار الاحتجاجات على إلغاء دعم الوقود لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المحتجين أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الشوارع بجذوع الأشجار، كما أغلقت عشرات الشاحنات الطرق في جنوب وشمال العاصمة.

وأعلنت هيئة النقل العام وقف العمل على عدد من خطوط الحافلات.

وخرج العشرات من السكان الأصليين في مسيرة بوسط كويتو، فيما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها، حسبما ذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" اليومية.

وتصدر السكان الأصليون المظاهرات التي اندلعت مطلع الأسبوع في العديد من المناطق، حيث تواترت تقارير عن ارتفاع أسعار النقل والغذاء.

وارتفعت أسعار الوقود بأكثر من الضعف يوم الخميس الماضي، بعدما رفعت الحكومة الدعم بنسبة أربعين بالمئة على الوقود، مشيرة إلى أن الدعم يؤثر سلبا على الاقتصاد.

واحتجز السكان الأصليون نحو خمسين من رجال الشرطة والجيش كرهائن في عدة مواقع مطلع الاسبوع.

وينظم السكان الأصليون في الوقت الحالي مسيرة من المقرر أن تتحرك صوب العاصمة كويتو، على حد قول أحد زعمائهم ويدعى جايم فيرجاس، وأعلن القيام بـ"حشد إلى أجل غير مسمى على سائر الأراضي الاكوادورية".

وأعرب الرئيس الاكوادوري لينين مورينو في وقت سابق استعداده للحوار مع "الأشقاء من السكان الأصليين"، والتباحث معهم بشأن "كيفية استخدام الموارد من أجل الأكثر احتياجا".

وقالت وزيرة الداخلية ماريا بالا رومو إنه تم اعتقال قرابة 500 شخص حتى الآن.

وانتشر عشرات الآلاف من رجال الأمن لحماية عمليات نقل الوقود والسلع الأساسية ومنع حدوث أعمال سلب ونهب.

وأغلقت العديد من المدارس أبوابها اليوم الاثنين، فيما أشارت تقارير إلى انقطاع ارسال شبكات الاذاعة والتليفزيون في مدينة أمباتو الرئيسية.

وأعلن الرئيس مورينو يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستين يوما، وتعهد بعدم التراجع عن قرار إلغاء الدعم على الوقود، الذي تقول الحكومة إنه سوف يوفر على الدولة مليارات الدولارات.

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