فيسبوك يهدد جوجل بـ5 مليارات تثبيت

دخل تطبيق فيسبوك مرحلة التهديد الحقيقي لجوجل بلاى، عبر 5 مليارات تثبيت للتطبيق حول العالم.



إذ يعد خمسة مليارات تثبيت في عالم التطبيقات رقما ضخما قاد فيسبوك إلى نادى الصفوة المليارية للتطبيقات.



ولا يعد فيسبوك أول من يصل إلى هذا الرقم، حيث سبق وحققت تطبيقات جوجل Play ويوتيوب والخرائط هذا الرقم، إلا أن تطبيق فيسبوك يعتبر الآن التهديد الحقيقي لتطبيقات جوجل.



وبحسب موقع Andriod Police التقني، حققت فيسبوك هذا الإنجاز الهام من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي، ما يعني أن أجهزة أندرويد تعتمد كثيرا على تطبيق فيسبوك مقارنة بمستخدمي هواتف آيفون.



وليس من الغريب أن تصل فيسبوك إلى هذا الرقم، فتطبيقها من أكثر التطبيقات شعبية في عالم الهواتف الذكية، خصوصا أن الشركة الأمريكية أبرمت صفقات لتثبيت تطبيقها مسبقا على هواتف سامسونج وإل جي وهواوي.



احتفلت فيسبوك في عام 2014 عندما وصل عدد تثبيتات تطبيقها إلى مليار، ولكن ذلك لم يوقفها من العمل بشكل أكبر للوصول إلى 5 مليارات تثبيت بعد 5 سنوات من أول إنجاز.



وعلى الرغم من الفضائح الخاصة بخصوصية المستخدمين والتي طالت شركة فيسبوك في الفترة السابقة، فإن مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك يعمل بشكل جيد في ظل تلك الضغوط.



ومن المتوقع أن تحاول فيسبوك الوصول إلى عدد أكبر من التثبيتات في الفترة المقبلة لتجاوز تطبيقات جوجل، والتي تعتبر أساسية للهواتف الذكية.